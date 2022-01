Firenze – In occasione della Giornata della Memoria, un film su tre generazioni che si devono confrontare con l’atrocità dell’Olocausto. Arriva al Cinema Stensen giovedì 27 gennaio (ore 15.30 e ore 20.30) “Quel giorno tu sarai” di Kornél Mundruczó (Germania/Ungheria 2021, 97′), prodotto da Martin Scorsese.

Il film è la storia di una famiglia ebrea attraverso tre generazioni, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla Berlino di oggi. Si parte dalla tragica e miracolosa nascita di Éva all’interno di un campo di concentramento, per poi attraversare i decenni e giungere fino al nipote Jonas, che oggi conduce la sua esistenza proprio a Berlino, un tempo sinonimo di “inferno” per gli ebrei e ora società multietnica.

Il film è il racconto di come le ferite del passato non siano ancora del tutto sanate in una società che non è ancora pronta ad affrontare ed elaborare i drammi della prima metà del Novecento.