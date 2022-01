Firenze – In vista della Giornata della Memoria 2022, a Firenze sono state installate 25 pietre d’inciampo che si sono andate ad aggiungere alle 48 già presenti sul territorio comunale. Un progetto nato nel 1995 in Germania ad opera dell’artista berlinese Gunter Demnig per ricordare le vittime della follia nazista e giunto a Firenze due anni fa. La pietra permette di inciampare visivamente e mentalmente sull’opera per far fermare a riflettere chi la osserva ed è un segno tangibile e permanente a fronte di un tentativo di cancellare queste persone. Bruno Baldini, Gastone e Umberto Angelo Volterra, Alberto e Pierluigi Guetta, Piero Viterbo. Sono soltanto alcuni dei nomi incisi sui sampietrini d’ottone installati nel 2022. ( Marco Gargini)

Video di Florence TV