Firenze – Cominciano ad arrivare i primi messaggi di rinvio a data da destinarsi per i vaccini Pfizer-Biontech fissati dall’Asl nei giorni lunedì, martedì e mercoledì e giovedì prossimi. Stanno giungendo in queste ore messaggi a coloro che hanno fissato l’appuntamento Asl. Nella comunicazione dell’Azienda si attribuisce la causa alla “riduzione fornitura nazionale”. L’annullamento è stato deciso in via precauzionale per garantire la disponibilità della seconda dose a tutti coloro a cui è già stata somministrata la prima.

La riduzione dei nuovi invii, come diffuso dall’ufficio stampa del Commissario straordinario Domenico Arcuri, è di circa 165 mila dosi in meno. Una decisione che è stata stigmatizzata come “unilaterale” dal Commissario. Ciò significa che nella prossima settimana invece delle 562.770 dosi previste, ne “verranno consegnate 397.800”. Ciò produrrà un’asimmetria fra le Regioni.

Le uniche che non risentiranno di tagli sulla distribuzione delle dosi vaccinali saranno Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle d’Aosta.

Intanto, ieri sera è giunto un annuncio dalla Sanità regionale che decreta uno stop da domani (lunedì) alle nuove prime somministrazioni di vaccini: solo richiami a chi ha già ricevuto la prima dose.