Firenze – Prime operazioni ufficiali, in entrata ed uscita per importanti società del Girone E di Quarta Serie. Lo Scandicci, col Direttore Sportivo Mirko Garaffoni, dopo aver confermato il tecnico Claudio Davitti, ha venduto due difensori del ’93, Francesco Colombini e Pietro Manganelli.

Quest’ultimo, nato a Siena nel 1984, con militanze interessanti. Fra l’altro, in C al Gubbio ed alla Pro Piacenza. Rispettivamente, in categoria, all’Aglianese ed al Badesse Lornano. Mentre lo Sporting Trestina ha ingaggiato il promettente centrocampista centrale, fuoriquota urbinate 2001, Mirko Bicchiarelli dall’Urbania, formazione dell’Eccellenza Marche.