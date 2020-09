Firenze – Mercato, che entra nel vivo, per 4 delle nostre formazioni del Girone E di Quarta Serie. Parliamo di Acn Siena, Pianese, Sinalunghese e Lornano Badesse. I bianconeri di Alberto Gilardino, prendono il centrale difensivo ‘1996, ex Spezia, Sudtirol, Reggiana, Marco Crocchianti e l’attaccante mancino Guglielmo Mignani, ex Fiorentina Primavera, con la quale ha vinto la Coppa Italia di categoria. Oltre al centrocampista centrale ‘2001, Mattia Gerace, in prestito con diritto di riscatto, dall’Alessandria, in Lega Pro. La Pianese si aggiudica il difensore ‘2001, Pietro Lattanzi, nativo di Carrara, nel 2019-2020, nella Under 19 del Livorno. La Sinalunghese, il portiere aretino ’97, Lorenzo Garbinesi, ex Terranuova Traiana, Sangiovannese, Triestina ed Arezzo. Il Lornano Badesse, infine, si è accordato con la prima punta centrale ’97, Daniele Sorrentino, già in Varesotto, Asola, Breno, e Montichiari.