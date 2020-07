Firenze – Formalizzato ol contratto per la prima punta centrale pesciatina, Niccolò Chiaramonti da parte del club neroverde del Girone E di Quarta Serie, con sede sociale a Montale, nel Pistoiese. Il neo arrivato, 25 anni, ex Montignoso, sodalizio del Girone A dell’Eccellenza Toscana, con mole eccezionale coi suoi 190×80, una garanzia per la formazione dell’Aglianese.

Con accordo fra le parti, già da alcuni giorni, e suggello contrattuale di un anno, nel secondo giorno di mercato per la stagione agonistica 2020-2021. Esperienze sul campo della Renella dove gioca le gare casalinghe, la squadra del Montignoso, club dell’Eccellenza Toscana, Girone A. In carriera, lanciato da Mister Giovanni Maneschi del Montecatini Valdinievole, in tutto, 4 campionati con la maglia biancoceleste dei termali. Con 8 reti in 21 partite. Già dai prossimi giorni, pronto per l’inizio della preparazione, dopo Ferragosto con i nuovi colori, in categoria. In Montecatini Valdinievole, anche 8 presenze nella stagione 2015-2016, dopo qualche tornata saltata per smaltire i postumi di un vecchio infortunio.

Il portiere livornese di 24 anni, Matteo Cipriani, scelta primaria del Mister della Sangiovannese, Agostino Iacobelli. L’arrivo formale nel sodalizio di piazza Palermo, club del Girone E di Quarta Serie, nella giornata di giovedi 2 luglio. Dopo una trattativa, con relativo accordo, di massima, in modo, del tutto, informale, durata una decina di giorni. Si tratta di un estremo difensore di rilievo, per la categoria, con, addirittura, una presenza, coi labronici, nel campionato cadetto.

Destinato ad affiancare Andrea Allegranti, nella stagione agonistica 2020-2021. Anche, a seguito di precedenti trattative con altri numeri uno. Alla fine, l’ha spuntata, la coppia Cipriani-Allegranti, chiamati a difendere l’ultimo baluardo in campo. Coi suoi 1,90×80, certezza assoluta fra i pali e sicuro nelle uscite. Insomma, un signor numero uno per la coppia di mercato, formata dal Direttore Generale Giuseppe Morandini e da quello Sportivo, Cristiano Caleri.