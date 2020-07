Scandicci – Due importanti operazioni di mercato di altrettanti club nostrani del Girone E di Serie D, Follonica Gavorrano e Scandicci, hanno, formalmente, movimentato il mercato di Quarta Serie, sin dalle prime battute. I maremmani hanno, infatti, presentato, al Centro Sportivo Capannino, il neo driver, Francesco Favarin, 62 anni.

Il noto tecnico, nativo di Pisa, era già stato, alcune stagioni orsono, esattamente, nel 2017-2018, nella società tirrenica, ai tempi della C, quando si chiamava ancora Gavorrano. Ritorna nel litorale per rinverdire i fasti della Lega Pro del sodalizio del Presidente Paolo Balloni e del suo vice, Lorenzo Mansi. Ai nastri di partenza con l’obiettivo dichiarato della vittoria del campionato. In carriera, per lui, fra l’altro, Fidelis Andria, Venezia, Scafatese, Vico Equense, Puteolana, Bisceglie con tanto di parentesi estera nel Victoria Zizkov, Ternana, Latina, Matera e Fano. Mentre i fiorentini hanno ufficializzato il centrale difensivo Elia Meucci, classe ’97, ex Rignanese, Lucchese, Sandonato e Poggibonsi.