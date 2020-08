Firenze – Nelle concitate trattative di mercato di Quarta Serie, due certezze delle ultime ore. Riguardano due formazioni della nostra regione. Esattamente il Follonica Gavorrano ed il Badesse. Maremmani che annunciano l’ingaggio del portiere 2001 Matteo Comparini, ex Siena, la passata stagione fra Poggibonsi e Tarquinia. Mentre, i senesi, hanno acquisito, sempre a titolo definitivo, l’attaccante Ismalaj Katriel, di chiare origini albanesi. In passato, fra l’altro, in Sambenedettese, Sandonato e Colligiana, con 13 reti in Quarta Serie.