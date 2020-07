Firenze – Il Follonica Gavorrano, club del Girone E di Quarta Serie, annuncia la formalizzazione di due nuovi importanti ingaggi, dal 4 luglio scorso, con scadenza al 30 giugno del prossimo anno.. Si tratta di due difensori. Nell’ordine, il centrale, Mattia Ravanelli Junior, figlio dell’indimenticato ex Juventus e Nazionale, Fabrizio e l’esterno destro, Elia Papini. Il primo, 21 anni, ha debuttato in Serie D col Trestina, nel dicembre 2018. Dopo aver iniziato la stagione con la Gelbison Vallo della Lucania. L’altro, 24, esterno basso destro, nativo e residente a San Giuliano Terme, nel Pisano. Con esordi nelle Giovanili della Fiorentina. con varie tappe, fra le quali, Montecatini Terme, Nocera Inferiore, Viareggio, Fucecchio, San Giovanni Valdarno, Forte dei Marmi, Massa e Lucca. Chiamati dal Direttore Generale, il valdarnese Filippo Vetrini, già, fra l’altro, grande protagonista con la Castelnuovese, ai fasti della promozione in D. Dopo lo spareggio del Goffredo Del Buffa di Figline Valdarno, con la Sangiovannese, ora affidata al Mister aretino Agostino Iacobelli e che inizierà la preparazione al Virgilio Fedini, a partire dal 10 agosto prossimo. Con la prima amichevole, probabilmente, con la Rignanese, dopo Ferragosto.

Rientra in Valdarno il portiere fiorentino Burzagli

Gradito il rientro in Valdarno del granitico trentenne portiere fiorentino, Vanni Burzagli, ex Grassina. Esattamente al Terranuova Traiana, club del Valdarno Aretino, militante nel Girone B dell’Eccellenza Toscana. Dopo due esaltanti stagioni nella formazione rossoverde del Chianti. Col celebre Patron e Presidente, Giuseppe Zepponi. Decisione subitanea per rientrare in quella terra, nella quale aveva ottenuto tante soddisfazioni, coi colori biancoverdi della Rignanese. Con firma sul contratto per la stagione agonistica 2020-2021. Dopo un precedente accordo fra le parti. In massima parte del giocatore, fino al 30 giugno del prossimo anno. Con la squadra di Marco Innocenti, da parte sua, intenzionata ad almeno, un’altra conferma.