Firenze – Il Follonica Gavorrano, club nostrano dai colori bianco nerazzurri, ha ufficializzato, appena qualche ora fa, sul proprio sito, l’ingaggio del prolifico goleador cortonese, ex Sangio, Federico Mencagli di 29 anni. Con la bellezza di un centinaio di reti in carriera. Dopo gli esordi nel Cortona Camucia, sodalizio di Prima Categoria della città natale della Valdichiana aretina, fra gli altri, Foiano, Tegoleto, Sansovino, Bettolle, alcune belle annate al Valdarno Football Club, l’arrivo fortunato a San Giovanni Valdarno. Dove si è notevolmente valorizzato a suon di marcature. Nella passata stagione 2019-2020, appunto, 10 reti nella Sangiovannese. Dalla quale si libererà contrattualmente, il prossimo 30 giugno. I maremmani non nascondono, certo, serie velleità di mirare direttamente alla Lega Pro. Disponendo già di pezzi da novanta in attacco fra i quali Brega e Benedetti.

Mercato D, Sangio verso due portieri, ex Aglianese

Curiosità delle operazioni in entrata ed uscita da parte della Sangiovannese, club nostrano del Girone E di Quarta Serie. Interessata a ben due portieri di una società toscana, militante nello stesso undici neroverde di Montale. Parlando dell’Aglianese, che ha, contemporaneamente, immesso sul mercato due propri numeri uno della passata stagione agonistica 2019-2020. Guarda caso, proprio gli stessi sui quali avrebbe messo gli occhi, il team di piazza Palermo. Con i membri dello staff tecnico del Marzocco, il Direttore Generale Giuseppe Morandini e quello tecnico Cristiano Caleri. Si tratta del valdarnese Flavio Ubirti, 19 anni e Matteo Cipriani, livornese di 24. Il primo, già ad Agliana dal dicembre 2019 con 3 presenze, a Scandicci, l’anno seguente, sempre in categoria, con 4 e ad Arezzo in C. Con 7 gare in tutto nella ovvia breve carriera, vista la giovane età. L’altro, nel team del Pistoiese con 9 partite. Prima ancora, in categoria, a Viareggio, per 4 annate consecutive. Rispettivamente con 18, 32, 31, e 34. Oltre ad una col Livorno fra i Cadetti. Dopo gli esordi nelle stesse fila delle Giovanili labroniche.