Firenze – Gran colpo in canna per il club bianconero tiberino del Trestina, formazione del Girone E, con toscane e laziali. Sul punto di ingaggiare, il promettente ventenne portiere umbro Michele De Vincenzi. Inseguito, almeno da quanto risulta, da mezza Quarta Serie.

Il club della formazione, con sede sociale nell’omonima frazione del comune di Città di Castello, in evidente vantaggio sulle altre. Permettendo, se, davvero, così fosse, di gareggiare, praticamente a casa. Abitando nella città natale di San Sisto.

E, nello stesso tempo, in un sodalizio, che parrebbe partire con la volontà di costruire una squadra, in grado di correre per la Lega Pro. In passato, una non breve carriera nonostante la giovane età. Con presenze in Castel Rigone, in C, stesso team del Grifone e, la passata stagione, a Bastia, in categoria con 5 presenze. Esordendo nelle fila della Trasimeno, undici dell’Eccellenza Umbra. Con la grande soddisfazione di calcare campi prestigiosi come, tanto per citarne qualcuno, l’Appiani di Padova e lo stesso Curi del capoluogo regionale.