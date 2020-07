Firenze – Due importanti operazioni di mercato, portate brillantemente a termine dallo Scandicci, club nostrano del Girone E di Quarta Serie, che non nasconde, col Direttore Sportivo Mirko Garaffoni, velleità nell’allestimento di uno squadrone, che punti direttamente alla Lega Pro. La prima riguarda l’attaccante destro Gabriele Kernezo, fiorentino di 23 anni. Con esordi nelle Giovanili del Pisa, oltre, fra l’altro, C a San Benedetto del Tronto e Sandonato, in categoria. Lanciato dalla Sangiovannese, nella stagione 2017-2018. Il secondo, l’esterno mancino, Under 2002, il potentino Donato Grieco, che si è messo in luce nella Vultur di Rionero in Vulture in Eccellenza Lucana. Oltre che nel Melfi in Lega Pro. Una vera e propria promessa. Almeno a dire dai giornalisti del luogo.