Firenze – La Sangiovannese, formazione del Girone E, ha trovato l’accordo con la prima punta centrale ventunenne cortonese, Mattia Mencagli, fratello minore di Federico. Ora al Follonica Gavorrano dopo la messe di realizzazioni con la maglia azzurra con 20 reti in due stagioni. Con firma sul contratto, prevista per venerdì 31 prossimo. In tutto, per il neo arrivato alla corte di Mister Agostino Iacobelli. 20 reti in 106 partite, tutte in Quarta Serie. In particolare, Sansepolcro con 16 presenze, nel 2015-2016. Ancora, in categoria, 6 reti in 23 gare. Nel 2017-2018, con gli stessi colori bianconeri, peraltro, in Umbria, essendo, federalmente, la società tiberina, tesserata nella Federazione calcistica provinciale di Perugia, 8 in su 35 gettoni. Pur, in provincia di Arezzo. A Sinalunga nel 2018-2019 con 6 centri in 32 incontri.