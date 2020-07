Firenze – Colpo grosso nella fascia destra del campo per la Sangiovannese, club nostrano del Girone E. Con l’innesto formale dell’esterno ventiduenne carrarino Mattia Papi. Nativo ed abitante nella Città del Marmo, il neo arrivato alla corte di Mister Agostino Iacobelli, pur in giovane età, vanta già un’esperienza importante. Con, fra l’altro, Viareggio in D con 1 rete in 21 gare nel 2016-2017, 3 in 32, e 33, sempre con le zebre tirreniche. Con passata stagione, nel Girone A della D a Ghivizzano. Cresciuto nello Spezia in B sotto la mano esperta del trainer ex Viareggio, Marco Masi. Atteso al Virgilio Fedini nelle prossime ore, con le visite mediche di rito. Accasatosi al Marzocco avendone, federalmente, lui stesso, la proprietà del cartellino, rilasciato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.