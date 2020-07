Firenze – Indiscrezioni attendibili indicano in Mattia Mencagli J., fratello minore di Federico, ora al Follonica Gavorrano, il nuovo attaccante esterno della Sangiovannese, club del Girone E di Quarta Serie. Il possibile neo del Marzocco, nativo di Città di Castello, nel Perugino, ha 21 anni ed un ottimo curriculum. Con, fra l’altro, D nella Sinalunghese nel 2018-2019 e 2019-2020. In precedenza, al Sansepolcro, in Eccellenza Umbra. In tutto, in carriera, 22 reti in 122 partite in categoria, comprese fasi finali Play-Off. Nel Girone G, 6 sigilli in 23 gare, nel D, 8 in 35 e nell’E, 6 in 49. Prevista, nei prossimi giorni, la possibile ufficializzazione.