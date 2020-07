Firenze – Dopo 3 anni, alla Sangiovannese, club nostrano del Girone E di Quarta Serie, si profila l’importante rientro della prima punta centrale uruguagia, Alexis Walter Invernizzi. Per il possibile rientro in Valdarno dell’indimenticato, da parte della tifoseria biancoazzurra, nativo di Salto. In particolare, ancora ben stampato in mente, il 3-2 al Virgilio Fedini col Siena in Serie C. Ultima stagione in Eccellenza Toscana alla Baldaccio Bruni. Per il resto, una prestigiosa carriera. Con, fra l’altro, Viterbese, Arezzo, Jesina, Somma Vesuviana, Flaminia, Bastia, Group Castello, Alma Juventus Fano, Fermana, Sansovino. Forte del suo 1,80×80, le difese avversarie, sono già, avvertite. Insomma, con lui, come si diceva una volta, non c’è proprio trippa per gatti! Se, poi, si dà un’occhiata al carnet in carriera con 96 reti in 248 partite. Non resta proprio altro da aggiungere.