Firenze – Nel volgere di meno di una settimana, la Sangiovannese, formazione di Quarta Serie del Girone E, perde, formalmente, in modo consensuale, entrambi i goleador della stagione appena terminata. Infatti, dopo la partenza di Federico Mencagli verso il Follonica Gavorrano, in categoria, adesso è la volta di Elia Guidotti. 30 anni, nativo ed abitante a Borgo San Lorenzo, in Mugello.

E che, scala una marcia e rientra da dove era arrivato un paio di anni fa. Esattamente al team biancoverde della Fortis Juventus, militante nel Girone B dell’Eccellenza Toscana. Si scioglie, dunque, come neve al sole, l’accoppiata vincente che, solo alcune stagione orsono, aveva fatto le fortune del team della coppia di mercato, formata dal Direttore Generale Giuseppe Morandini e da quello Sportivo, Cristiano Caleri. Adesso, di nuovo sul mercato, ripartendo daccapo, per trovare gli adeguati sostituti. Possibilmente a chilometri zero. O quasi!