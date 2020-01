Firenze – Da attendibili indiscrezioni di calciomercato della Sangiovannese, club di Quarta Serie del Girone E, risulta l’ingaggio del colored, Borel Pius Palm, 21 anni, con doppia cittadinanza. Quella del Camerun e, l’altra, del Belgio. Nativo di Metet, nel Sud della nazione africana, il colored, coi capelli alla Gullit, ha militato nella seconda formazione del Kas Eupen. Undici belga di Serie A. Con 7 reti in 15 partite, la passata stagione. Già a disposizione del tecnico Federico Nofri Onofri. In attesa dei necessari documenti federali, che devono esser forniti da parte del team belga, per il perfezionamento del tesseramento. Per vedere in campionato, questo calciatore possente, con una stazza speciale con 80 chili per 1,90 di altezza, però ci vorranno almeno una decina di giorni. Viste le consuete lungaggini burocratiche. Per il reclutamento, definitivo, fra le fila del Marzocco, fino al prossimo 30 giugno.