Firenze – La Sangiovannese, formazione nostrana del Girone E di Quarta Serie, strizza l’occhiolino a Filippo Gerardini, esterno destro aretino di 20 anni, già al Marzocco, un paio di stagioni fa con 1 rete in 28 partite ed, in precedenza in C all’Arezzo con una presenza. La passata tornata alla Sinalunghese, nell’Eccellenza Toscana. Coi senesi che hanno, a lungo, conteso la promozione al Badesse Lornano. Giungendo secondi, alle spalle dei vincitori dopo un lungo ed appassionante duello. Mentre, sul fronte delle partenze, da registrare l’interessamento del Follonica Gavorrano, che sta allestendo un undici capace di lottare per la Lega Pro, per Bomber Federico Mencagli, autore di 10 reti col Marzocco e chiesto, da quanto, almeno, risulta, da una dozzina di squadre fra le quali Arezzo, Grosseto e la Sanremese di Mister Alessio Bifini. Dopo alcune tornate al Valdarno Football Club, In Eccellenza, fino alla definitiva valorizzazione nel team di piazza Palermo.