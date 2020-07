Firenze – La Sangiovannese, club del Girone E di Quarta Serie, da indiscrezioni molto attendibili, sul goleador umbro Alessandro Tascini, 29 anni, prima punta centrale. Nativo ed abitante a Todi, nel Perugino. Giocatore, sicuramente, prolifico, con la bellezza, fra l’altro, di 70 reti in 213 incontri. Fra Lega Pro, D ed Eccellenza Toscana, Umbra e Marchigiana. Il calciatore, con l’ultima tornata alla Pro Sesto nel Lombardo, in categoria. Da quanto potuto apprendere, ha già in corso alcuni abboccamenti coi dirigenti del sodalizio di piazza Palermo. Con decisione definitiva, prevista nel giro di qualche giorno. In effetti, federalmente, libero, con contratto scaduto al 30 giugno scorso. Nel ricco carnet, emergono anche presenze in C nella Vis Pesaro, con D, in Sangiustese, Fermana, Bastia, Campobasso, Todi. Buona la stazza fisica coi suoi 1,85×80.