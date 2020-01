Firenze – Andrea Jukic, in previsione di tornare a San Giovanni Valdarno dopo un paio di anni. In quella stessa Sangiovannese, ora affidata a Simone Calori, che lo aveva lanciato in Serie C. Il giocatore romano, 26 anni, è, al momento, ancora un tesserato del Potenza, nel girone meridionale della Quarta Serie.

Con la quale ha però chiesto ed ottenuto la rescissione consensuale del contratto. Dopo le precedenti esperienze in Imolese e Gavorrano in C. Nei prossimi giorni sarà possibile sapere se la trattativa potrà, o meno, felicemente concludersi per lo sfortunato calciatore.

Reduce da una serie nera di infortuni a catena. Dai quali si è adesso, totalmente, rimesso. Del resto, i numeri della sua prestigiosa carriera, parlano da soli, con la bellezza di ben 70 reti in 158 partite. In caso positivo, il bravo giocatore, potrebbe, addirittura, essere in campo ad Agliana, la prossima domenica di campionato.