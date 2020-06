Firenze – Pietro Manganelli, centrale difensivo senese di 27 anni, da indiscrezioni di mercato, verso la Sangiovannese, formazione nostrana di Quarta Serie. Fra l’altro, nel ricco carnet del possibile neo del Marzocco, Sandonato, Scandicci, Montemurlo, Taranto, Monteriggioni, Borgo a Buggiano e Colligiana in D e Pro Piacenza, Teramo, Parma e Gubbio in C. Con esordi giovanili nel San Miniato, club del Pisano.

Nell’ultima stagione, fra l’altro, 34 presenze nello Scandicci. Con scadenza contrattuale coi Blè fiorentini, dove era approdato nel torneo, in categoria, 2019-2020, il prossimo 30 giugno. Giocatore di sicuro rendimento con un eccellente fisico coi suoi 1,80×80. Il tutto, sotto l’attento e vigile sguardo degli appassionati dell’undici di piazza Palermo. In attesa della prevista ripresa agonistica, il prossimo autunno.