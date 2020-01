Firenze – Indubbiamente, uno splendido affare, ufficialmente concluso, da parte della Sangiovannese, club del Girone di Quarta Serie. Con l’ala destra d’attacco di 33 anni, Nicola Petrilli. Il giocatore già a disposizione di Mister Federico Nofri Onofri, pronto ad esordire, domenica prossima 2 febbraio 2020 alle 15. Al Gastone Brilli-Peri, in occasione dell’atteso Derby del Valdarno. Fra l’altro, il neo ingaggio del Marzocco, all’epoca della D nella Luparense, formazione del Padovano, ha giocato col veneziano Nicholas Zane. Indimenticato centrocampista centrale del Marzocco. Nel carnet del neo arrivato alla società di piazza Palermo, B, a Crotone, Nocera Inferiore. C a Messina e Macerata. Per un bel bottino di 30 marcature in 330 gare. Ed ancora attuale categoria, in Trento, Como, Lecco. Possente il fisico con un’altezza di 1,80 ed un peso di 80 chili. Da non tralasciare, infine, le ottime prestazioni nella Primavera bianconera. In inizio carriera.