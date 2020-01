Firenze – Colpo grosso della Sangiovannese, club nostrano del Girone E, che, da attendibili indiscrezioni di calciomercato, si sarebbe aggiudicata, fino al termine del campionato in corso, le prestazioni del difensore ventenne fiorentino Niccolò Bartiromo.

Il calciatore, che può ricoprire sia il ruolo di centrale difensivo che quello di esterno basso destro, è, da qualche giorno, in prova alla società di Piazza Palermo. A disposizione del tecnico Federico Nofri Onofri. E che, come sembra piuttosto possibile, potrebbe esser tesserato, da svincolato, in tempo per poter esordire fin dalla prossima domenica, 26 gennaio 2020, alle 14,30. Al Comunale Virgilio Fedini, nell’incontro col Grassina. Con previsione di buona affluenza sia da parte locale che da quella del team gigliato della Fiesole.

Con un seguito stimato di almeno una cinquantina di sostenitori della Viola. Il probabile neo biancazzurro, appena un anno fa, ha subito, in allenamento, una lesione al ginocchio destro. Dalla quale, adesso, si è completamente ristabilito. Nella pur giovane carriera, Scuola Calcio di Franco Della Monica, ex indimenticato attaccante, fra l’altro, di Fiorentina ed Juventus, alcune prestigiose gare in Youth League, Calcio Giovani Under 17 e 21 e nel Frattamaggiore. Sodalizio della Città Metropolitana napoletana, che conta circa quarantamila abitanti. In tutto, dunque, una cinquantina di partite fra le quali, in Primavera di Fiorentina e Napoli. Non male per, al tempo, un raccattapalle ed, in contemporanea, perno delle Giovanili viola. Fin dalla tenera età di dieci ann