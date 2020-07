Firenze – Indiscrezioni di mercato provenienti da una nota testata giornalistica nazionale, segnalano uno spiccato interesse della Sangiovannese, formazione nostrana del Girone E, verso la prima punta centrale senegalese di 28 anni, Louis Jerome Dieme. Con una stazza di rilievo coi suoi 1,80×80. La passata stagione in D a Nocera Inferiore. Con precedenti, fra l’altro, in Trestina, Group Castello e Gela. Nonostante la serrata concorrenza di due altri sodalizi di Quarta Serie, quelli dei marchigiani del Castelfidardo e degli umbri del Foligno. Adesso, sempre da quanto risulta, libero sul mercato. Intanto si profila la prima partita di Coppa Italia, in programma il 20 settembre prossimo, con campo da sorteggiare e rigori in caso di parità, col Sandonato. Infine, il rientro nello staff del Marzocco di Fabio Pallari, ex Lucchese e Giovanissimi Regionali azzurri, con l’incarico di vice del Mister Agostino Iacobelli.