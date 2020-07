Firenze – La Sangiovannese, club nostrano del Girone E, ha, formalmente, portato a termine il tesseramento di 3 calciatori. Si tratta, nell’ordine del portiere Matteo Cipriani, della prima punta centrale Mattia Mencagli e del centrocampista esterno Mattia Papi. Il primo, 24 anni, la passata stagione all’Aglianese, il secondo, 21 anni, prima punta centrale, già al Sansepolcro e nel 2019-2020, a Sansepolcro, l’ultimo, il centrocampista esterno destro Mattia Papi, 21, nel Settore Giovanile dello Spezia Con 24 partite nella Under 17 ligure, col tecnico toscano Marco Masi, nel 2014-2015. Con D a Viareggio ed al Ghiviborgo con 2 reti in 25 gare., nel 2019-2020. Non faranno più parte del Marzocco, fra gli altri, Alberto Muscas, Thomas Scarpelli e Giacomo Tacconi. Infine, giovedì 30 luglio, alle ore 18 a Palazzo d’Arnolfo, presentazione dello staff tecnico. Alla presenza del primo cittadino Valentina Vadi, del Presidente dell’Acd Marzocco Sangiovannese Maurizio Minghi, del Presidente dell’Asd Sangiovannese Giovanni Serafini, del Presidente del Comitato Marco Merli, del Direttore Generale Giuseppe Morandini, del Direttore Sportivo Cristiano Caleri, del tecnico Agostino Iacobelli e del suo vice, Fabio Pallari.