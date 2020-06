Firenze – Egidio Bicchierai, dopo aver rinunciato al Grosseto, è stato designato, formalmente, nuovo Direttore Sportivo del rinnovato Sandonato, che non nasconde ambizioni di Serie C, per la prossima stagione agonistica 2020-2021. L’accordo, qualche ora fa, dopo l’incontro decisivo col Presidente Andrea Bacci, già alla Lucchese. Il dirigente, è bene ricordarlo, con una cavalcata d’altri tempi, in 3 stagioni ha riportato il Grifone, dall’Eccellenza al Professionismo.

Adesso spetterà al certaldese, reperire adeguato allenatore per i gialloblù chiantigiani, undici del Girone E di Quarta Serie. In poule, l’altro grande personaggio di Certaldo, Paolo Indiani, che, però, almeno da quanto risulta, deve ancora sciogliere il contratto che lo lega al Follonica Gavorrano. In lizza per la panca del Club di San Donato in Poggio, con campo di gioco a Tavarnelle Valdipesa.

Fra gli altri pretendenti, Roberto Malotti, conosciuto ristoratore fiorentino ed ex Sangiovannese ed il pisano Giancarlo Favarin, 61 anni, già alla Lucchese in D e, la passata stagione, alla Fidelis Andria, in categoria.