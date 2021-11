Vaglia – È stato pubblicato lo scorso 5 novembre il bando per l’individuazione del soggetto gestore del Mercato del Contadino nel Comune di Vaglia.

Dal 2018 il “Mercato del Contadino” promuove il sistema locale di filiera corta ed il rapporto tra produttore e consumatore finale. Un’iniziativa che ha raccolto nel tempo sempre maggiori adesioni e un ottimo riscontro tra la cittadinanza.

“Il progetto ha avuto una risposta molto positiva da parte di tutti i soggetti interessati e per questo l’Amministrazione intende proseguire nel percorso già tracciato, ampliandolo e valorizzando quelli che ritiene siano aspetti fondamentali per la salute dei cittadini e la tutela del nostro territorio, quali la sostenibilità, l’etica del cibo e la diminuzione della produzione dei rifiuti” precisa l’assessora alle attività produttive Laura Nencini.

Nello specifico, il soggetto gestore avrà il compito di implementare il “Mercato del Contadino” allargando la platea dei produttori locali, non solo strettamente alimentari ma anche di artigianato locale. È richiesto inoltre lo sviluppo e il potenziamento della cosiddetta “cultura della sostenibilità” che dovrà essere promossa tramite incontri ed esperienze dedicate alla cittadinanza.

“Questa iniziativa rappresenta un esempio tangibile di quanto siano prioritari per noi i valori della tutela e della salvaguardia dell’ambiente, in un momento storico ragionevolmente sempre più attento alle tematiche ambientali e al cambiamento climatico” prosegue Nencini, che conclude: “Ognuno di noi, sia come cittadino sia come Amministrazione, per quanto piccola, può e deve contribuire alla sostenibilità ambientale e alla tutela del territorio”.

Il bando per la selezione del soggetto gestore scade il 6 dicembre 2021.

Per tutte le altre informazioni, si rimanda al seguente link: https://www.comune.vaglia.fi.it/eventi-notizie/avviso-pubblico-per-lindividuazione-del-soggetto-gestore-del-mercato-del-contadino-di