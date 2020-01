Firenze – Un bel binomio, quello costituito da Fabio Pallari ed Agostino Iacobelli, destinato a rientrare, da attendibili indiscrezioni di calciomercato, nell’immediato, nei ranghi della Sangiovannese, club nostrano del Girone E di Quarta Serie.

Entrambi non hanno alcun bisogno di tante presentazioni per l’ambiente sportivo toscano. Fabio Pallari, 42 anni, ex Lucchese e che, nell’ultima stagione, ha portato al successo i Giovanissimi 2001 del team di piazza Palermo, è un sangiovannese purosangue.

Abitando, peraltro, anche nelle vicinanze del Virgilio Fedini. Amante, oltre del calcio, anche della bicicletta, tanto da allenarsi, quasi quotidianamente, nell’arduo percorso Porcellino-Cavriglia, con la scalata della discreta asperità delle Casacce. Dall’altra parte, abbiamo Mister Agostino Iacobelli, 57 anni, nativo di Torre del Greco, nel Napoletano. Con precedenti. oltre che a San Giovanni Valdarno, fra l’altro, ad Arezzo, Monte San Savino, Piancastagnaio, Bellaria, Rimini, Cappiano, Ancona, Pesaro.

E, con varie mansioni nello staff tecnico, a Siena, Catania, Terni. Nelle ultime due stagioni, ad Agliana. Formazione, guarda caso, con la quale si cimenterà, in trasferta, domenica prossima 19 gennaio 2020, alle 14,30, proprio la formazione di Mencagli e soci. In pratica, una simpatica specie di anteprima, fra passato e futuro, per lo stimato trainer. Che, nel primo pomeriggio di giovedi 16, era presente, ai campini della Zona di Sant’Andrea, all’allenamento della squadra, attualmente, allenata da Simone Calori. Ufficialmente, soltanto in veste di persona che fa visita ad amici. Non potendo, ovviamente, svolgere il compito di allenatore, nella città di Masaccio. Essendo, ancora, fino al prossimo luglio, federalmente. legato, al sodalizio nero-verde del Pistoiese.