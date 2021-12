AREZZO – Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 17,45, la Multisala Eden di via Guadagnoli 2, ad Arezzo, ospita il nuovo appuntamento di “Pomeriggi in Bibliocoop”. L’iniziativa è organizzata da Unicoop Firenze – Sezione Soci Arezzo in collaborazione con la Biblioteca Città di Arezzo.

Protagonista è il libro di Erminio La Vecchia “Pane a volontà. Scampoli d’epoca”, pubblicato da Editrice Il Coscile per la nuova collana Argento, dedicata alla valorizzazione del ricco patrimonio di memorie del quale sono depositarie le persone che non sono più giovanissime.

In compagnia del giornalista culturale Marco Botti, l’autore che vive dal 1963 ad Arezzo parlerà del suo volume autobiografico composto da brevi racconti, in cui vengono ripercorsi molti aspetti della vita quotidiana nell’Italia martoriata del secondo dopoguerra, in particolar modo dell’amata Castrovillari, cittadina alle falde del Pollino dove La Vecchia è nato nel 1943.

Nonostante la distanza, lo scrittore ancora oggi è profondamente legato alla sua Calabria. In questo libro ci sono i personaggi, gli episodi e i ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza, filtrati con un’anima poetica e scanditi dalle canzoni del cuore. Tanti piccoli “acquerelli” letterari illustrati da una penna sensibile, che immergerà il lettore in un tempo lontano e forse, nonostante le difficoltà, più umano.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con obbligo di mostrare il green pass.

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 0575 908475

mail sez.arezzo@socicoop.it