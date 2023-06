Firenze – Il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, nell’omelia della messa per la festa di San Giovanni, patrono di Firenze, ha ricordato Kataleya, la bambina peruviana di 5 anni, scomparsa dal 10 giugno. “Kataleya in questi giorni è al centro dei nostri cuori, con la speranza di poterla presto riabbracciare e riportare all’affetto dei suoi genitori”, ha detto l’Arcivescovo di Firenze.

“E’ Kata che cerchiamo e per la cui salvezza preghiamo, non un essere umano anonimo – ha aggiunto – ne siamo tutti consapevoli. Ma quanti bambini e adulti abitano la nostra città e non hanno nome per noi? Abbiamo bisogno di un prenderci cura gli uni degli altri, soprattutto dei più fragili, come persone, come un progetto di Dio, un suo dono”.