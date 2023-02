Firenze – La Toscana conferma di essere la meta turistica più ricercata sul web. I dati delle performance del sito visittuscany.com, gestito da Fondazione Sistema Toscana, registrano un +15% del numero di utenti (quasi 2,8 milioni) ed un aumento del traffico organico generato dalle ricerche sui motori di ricerca (+93%) rispetto al 2021.

Gli incrementi più significativi tra gli utenti che visitano il sito si sono registrati tra americani (+58%), inglesi (+142,7%) e spagnoli (+89%), crescono anche i visitatori italiani (+7%). L’analisi dei risultati raccoglie delle curiosità: gli italiani, per esempio, si preparano al viaggio studiando la cucina locale, con il contenuto 10 piatti da assaggiare in Toscana che risulta essere il più visto del 2022; gli inglesi si informano su come raggiungere Pisa e Firenze una volta arrivati all’aeroporto di Pisa; i tedeschi progettano bagni nelle terme naturali; i francesi sognano lo charme dei borghi del Chianti e la bellezza dei capolavori degli Uffizi; gli spagnoli sono affascinati dalle storie della vita di Dante e del Brunelleschi.

Per quanto riguarda i social network, il 2022 ha visto un incremento dei follower su tutti i profili della destinazione, con un’attività che ha portato a più di 95 milioni di visualizzazioni. Il dato positivo riguarda sia i profili attivi da più tempo come Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest e Youtube, sia alcune new entry come TikTok dove si sono superati i 2 milioni di visualizzazioni dei video, Wechat (dedicato al pubblico cinese) e Spotify. Crescono anche gli iscritti a make, la piattaforma collaborativa per promuovere insieme ai partner del territorio la destinazione Toscana, con un +37% di enti e associazioni e un +6% di operatori turistici ed economici iscritti.

A sostegno di questa attività, da ottobre a dicembre 2022, è stata attiva la campagna di digital advertising “Toscana Rinascimento senza fine” realizzata in Italia, Germania, Francia, Austria e Svizzera; ha promosso i temi City Quitting, New Wellness, Natura e Città d’Arte ed il suo impatto complessivo è stato pari a oltre 63 milioni di impression sugli annunci statici (banner), più di 23 milioni di impression sugli annunci video e più di 590.000 click ottenuti che hanno generato circa 380.000 visite sulle pagine di destinazione della campagna.