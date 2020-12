Firenze – Codice giallo per neve su tutta la fascia appenninica settentrionale della regione, con validità dalle 21 di oggi, martedì, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 dicembre. Lo ha emesso la Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale.

Per domani, mercoledì, possibilità di nevicate fino a 700-800 metri di quota in Appennino. Possibili nevicate a quote collinari (fino a 400-500 metri), sull’Alta Lunigiana (pontremolese) e in serata sull’Alto Mugello (Marradi-Firenzuola). Sempre per domani, possibilità di locali brevi temporali sull’Arcipelago, colpi di vento solo occasionali.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/ allertameteo.