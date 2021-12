Firenze – Prosegue il codice giallo per vento, mareggiate, rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore anche nella giornata di domani giovedì 2 dicembre. In base al bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile correnti umide di Libeccio continuano a coinvolgere la parte settentrionale della regione.

Nel dettaglio, prosegue fino alla mezzanotte di oggi la vigilanza per il vento sui rilievi appenninici nelle zone a nord, e fino alle prime ore di domani giovedì 2 dicembre quella per le mareggiate sull’arcipelago e nel tratto di costa compreso fra la Versilia e Piombino. Il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico dei reticoli minori prosegue fino alle 14 di giovedì 3 dicembre in Valle del Serchio, la Lunigiana e la Garfagnana e dalla mezzanotte di oggi si estenderà anche alla zona della Val di Bisenzio e dell’Ombrone.