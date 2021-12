Firenze – Dal tardo pomeriggio di venerdì 10 dicembre 2021 fino alle prime ore di sabato 11 sono arrivate le prime intense nevicate su strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze, sopra gli 800 metri. Non si sono registrate particolari criticità o problemi sui passi di tutto l’Appennino. Nelle prossime ore e in particolar modo nella giornata di domenica sono previsti forti cali delle temperature che potrebbero portare alla formazione di ghiaccio sulle sedi stradali. Per circolare sono necessarie le dotazioni invernali per tutti gli autoveicoli. Dalla Direzione Viabilità e dalla Protezione civile della Città Metropolitana, impegnate nel monitoraggio delle strade, il consiglio di portare le catene da neve se si circola sulle arterie di montagna. Si raccomanda la massima prudenza alla guida anche sulle strade del fondovalle.

Immagini video, Florence Tv: Città metropolitana Firenze Servizio: Agnese Fedeli