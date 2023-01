Firenze – Oggi, giovedì 19 gennaio, è scesa la neve anche a quote collinari sull’area metropolitana fiorentina. Sulle zone interne le nevicate potrebbero protrarsi fino alla sera. Venerdì 20 gennaio – avverte la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze – saranno possibili formazioni di ghiaccio sulle aree interessate dalle nevicate e ulteriori nevicate sull’Alto Mugello. Gli accumuli generati potranno raggiungere 5-10 cm, localmente superiori in occasione dei rovesci più intensi di difficile localizzazione. Sulle zone interne le nevicate potrebbero protrarsi fino alla sera. Si ricorda che sono obbligatorie le dotazioni invernali e si raccomanda la massima attenzione alla guida. L’Ufficio Viabilità della Metrocittà segnala che nel corso della notte è atteso un deciso calo termico, per questo si invita tutti alla massima prudenza.