Firenze – Dal 23 aprile al 1 maggio alla Fortezza da Basso la ripartenza del mondo dell’Artigianato vedrà riaprire le porte di Mida, la Mostra Internazionale dell’Artigianato, alla sua 86sima edizione, organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le principali istituzioni, tra cui la Città Metropolitana di Firenze, ed associazioni di categoria: 400 gli espositori provenienti da ogni angolo d’Italia e da vari paesi esteri, quali Francia, Turchia, Tunisia, Marocco, Perù, Egitto, India, Iran, Madagascar, Pakistan, Nepal e Tibet. In rappresentanza dell’Ucraina sarà presente in fiera per la prima volta Made in Ukraine, una associazione no profit che fin dal 2013, con il supporto del Ministero della Cultura Ucraina, organizza mostre e festival in tutta Europa per la valorizzazione dell’artigiano ucraino.

Novità assoluta di Mida 2022, Orchidee in Fortezza, la prima mostra internazionale a Firenze organizzata dalla Federazione Italiana Orchidee in collaborazione con Firenze Fiera e con la partecipazione attiva di importanti associazioni italiane (AOCI, ALAO, ATO, AERADO e D&F) che riunirà al padiglione Nazioni, da sabato 23 a domenica 25 aprile, venditori specializzati italiani e esteri e un programma di conferenze di carattere scientifico-culturale, con la partecipazione di relatori illustri quali biologi, botanici e studiosi universitari provenienti da tutto il mondo.

Il fascino intramontabile della ceramica di Montelupo rivivrà nella mostra allestita in collaborazione con l’Associazione Strada della Ceramica di Montelupo alla Sala della Volta e alle Grotte con una selezione di opere di artigiani e artisti a metà fra heritage e nuove sperimentazioni espressive.

Ci sarà spazio anche per l’esposizione La Mostra in mostra: storia, creazioni, architetture, un avvincente percorso nella storia della Mostra dell’artigianato, raccontata attraverso immagini, video, audio ed oggetti, frutto di una ricerca approfondita, condotta dall’Archivio Storico della Regione Toscana, di vari materiali, anche inediti.

Sul fronte dell’alimentazione, torna a Mida 2022 ‘Le Delizie di Leonardo’, lo spazio cucina di Leonardo Romanelli, vulcanico critico eno-gastronomico toscano con presentazioni, show e mini assaggi rivolto a tutti i food&wine lovers e a chi ama scoprire le novità, conoscere prodotti autentici toscani, scoprire golosità, incontrare pizzaioli, cuochi e cucine etniche, sfogliare libri dell’arte della cucina.

Fra gli chef più amati, sbarca a Mida Giorgio Barchiesi detto ‘Giorgione’, uomo di punta di Gambero Rosso Channel con la serie tv “Giorgione – Orto e Cucina”, “Giorgione in cammino” e “Giorgione a casa tua” (in fase di preparazione), uno dei cuochi più seguiti sui social con “L’Alfabeto di Giorgione” per le sue ricette genuine, gustose che cucina nella sua locanda in Umbria esaltando le primizie del suo orto.

foto di repertorio