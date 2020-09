Cinema La Compagnia, via Cavour 50r tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli inglesi e italiani

Martedì 6 ottobre

ore 21.00

Welcome “Music for film” del compositore Omar Fadel (5′)

a seguire

THE TRAP di Nada Riyadh (Egitto, Germania, 2019, 20’)

a seguire

SUNLESS SHADOWS di Mehrdad Oskouei (Iran, Norvegia, 2019, 74’) – anteprima alla presenza del regista

Mercoledì 7 ottobre

ore 15.30

BROTHERHOOD di Meryam Joobeur (Tunisia, Canada, Qatar, Svezia, 2018, 25’) – anteprima

a seguire

WATERPROOF di Daniela König (Giordania, Germania, 2019, 88’)

ore 18.00

STARVATION di Zahra Rostampour (Iran, 2018, 8’)

a seguire

SHOUTING AT THE WIND di Siavash Jamali, Ata Mehrad (Iran, 2018, 62’) – anteprima alla presenza del regista e del compositore

ore 21.00

THE YELLOW, THE CAT, THE KAYAKERS AND THE HOST di Esme Madra (Turchia, 2019, 19’) – anteprima, con Q&A in collegamento con la regista

a seguire

NOAH LAND di Cenk Ertürk (Turchia, Germania, USA, 2019, 109’) – con Q&A in collegamento con il regista

Giovedì 8 ottobre

ore 15.30

ELEPHANT BIRD di Amir Masoud Soheili (Afghanistan/Iran, 2019, 15’)

a seguire

143 RUE DU DESERT di Hassen Ferhani (Algeria, Francia, Qatar, 2019, 100’) – anteprima, con Q&A in collegamento con il regista

ore 18.00

COAST di Özkan Bal (Turchia, 2019, 4′)

a seguire

IN SEARCH OF OIL AND SAND di Wael Omar, Philippe Dib (Egitto, USA, 2012, 59’) – con Q&A in collegamento con il regista e con il compositore Omar Fadel

ore 21.00

HAJWALAH di Rana Jarbou (Arabia Saudita, 2015, 21’) – anteprima

a seguire

YOMMEDINE di Abu Bakr Shawky (Egitto, Austria, USA, 2018, 97’) – con Q&A in collegamento con il compositore Omar Fadel

Venerdì 9 ottobre

ore 15.30

COMMAND di Farshid Abdi (Kurdistan, Iran, 2019, 5′)

a seguire

ZHIRLEH di Bahar Rouhani (Kurdistan, Iran, 2019, 63’) – anteprima

ore 17.30

COUNTRYMAN di Hassanein Khazaal (Iraq, Francia, 2019, 5’) – alla presenza del regista

a seguire

TINY SOULS di Dina Naser (Giodania, Qatar, Francia, Libano, 2019, 86’) – anteprima, con Q&A in collegamento con la regista

ore 21.00

LIFE’S GONE WITH THE WIND di Siavash Saedpanah, Omid Gharibi (Iran, 2019, 6’)

a seguire

THE WASTELAND (DASHTE KHAMOUSH) di Ahmad Bahrami (Iran, 2020, 103′) – alla presenza del regista

Sabato 10 ottobre

ore 11.00

THE UNITED di Amin Matalqa (USA, Giordania, 2012, 96’)

ore 15.30

THE FRIEND’S HOUSE di Mohammad Reza Eyni (Iran, Francia, 2019, 60’) – anteprima alla presenza del regista

a seguire

CUTTING THROUGH ROCKS di Sara Khaki, Mohammad Reza Eyni (Germania, Iran, 2020, 15’) – anteprima alla presenza dei registi

ore 17.30

THE WEDDING DRESS di Mohammed Salman (Arabia Saudita, 2016, 24’) – anteprima, introduce Laura Aimone (curatrice del focus)

a seguire

BEIRUT, LA VIE EN ROSE di Èric Motjer Pintu (Spagna, Libano, 2019, 73’) – anteprima

ore 21.00

SELFIE ZEIN di Amira Diab (Palestina, 2019, 11’)

a seguire

BETWEEN HEAVEN AND EARTH di Najwa Najjar (Palestina, Islanda, Lussemburgo, 2019, 95’) – anteprima alla presenza della regista e del produttore

Domenica 11 ottobre

ore 11.00

AYOUNI di Yasmin Fedda (Uk, Qatar, 2020, 75′) – con la partecipazione di Machi Dall’Oglio (sorella di Paolo Dall’Oglio) e della giornalista Viviana Mazza (Corriere della Sera)

ore 15.30

SILENT LIGHTHOUSE di Payam Laghari and Farshad Qaffari (Kurdistan, Iran, 2018, 1′)

a seguire

LES HIRONDELLES DE KABOU di Zabou Breitman and Eléa Gobbé-Mévellec (France, Switzerland, Luxembourg, 2019, 81′)

ore 17.30

HARMONICA di Ashkan Saedpanah (Kurdistan, Iran, 2019, 16′)

a seguire

FORMERLY YOUTH SQUARE di Mina Akbari (Iran, 2019, 70′) – anteprima, introduce la giornalista Viviana Mazza (Corriere della Sera)

ore 21.00

PREMIAZIONI

a seguire

MARADONA’S LEG di Firas Khoury (Palestina, Germania, 2019, 23’)

a seguire

GAZA MON AMOUR di Tarzan e Arab Nasser (Palestina, Francia, Germania, Portogallo, Qatar, 2020, 88′) – alla presenza dei registi