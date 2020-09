Firenze – Dal 6 all’11 ottobre torna il Middle East Now Festival, con oltre 40 film in anteprima e un poliedrico programma di cinema, arte, musica, incontri, teatro e progetti culturali, per osservare con sguardo più ampio possibile i fenomeni più recenti e vibranti del Medio Oriente contemporaneo.

Quest’anno le proiezioni saranno interamente al Cinema La Compagnia (e non allo Stensen). E si svolgeranno sia in sala, con tutte le precauzioni necessarie, sia online, su una speciale piattaforma che darà la possibilità a un numero ancora più alto di spettatori di vedere le anteprime.

Il tema dell’edizione 2020 è “Visual Voices”, ossia come le espressioni culturali visive siano strumenti di impegno sociale in Medio Oriente, e come “immagini e voci” insieme lancino messaggi forti di un cambiamento necessario.

Aprirà il programma Sunless Shadows, presentato a IDFA 2019 e vincitore del premio alla miglior regia. Tra gli altri titoli di punta The Wasteland, vincitore del premio Orizzonti per il miglior film al 77° Festival di Venezia, e, sempre dalla sezione Orizzonti, il film di chiusura Gaza Mon Amour.

Tra gli eventi speciali, segnaliamo la mostra fotografica “7×7 Middle East” al MAD Murate Art District (dove 7 fotografi raccontano 7 giornate in 7 città del Medio Oriente), il nuovo progetto “Medio Oriente a fumetti” e una libreria-installazione che proporrà un viaggio tra romanzi e saggi che raccontano i cambiamenti degli ultimi anni.