Firenze – Torna Valenti a Firenze, ma questa volta l’ex prefetto arriva in città nella sua veste di commissario per l’emergenza migranti. Il vertice di tiene in Prefettura. E emergenza è davvero, a Firenze, come spiega l’assessore all’educazione Sara Funaro, che dà i numeri dell’emergenza: “In città sono presenti 430 minori non accompagnati e ne arrivano 4-5 a notte”. I ragazzi sono in carico al Comune di Firenze, che “accoglie la metà dei minori di tutta la Regione Toscana”.

.”L’appello che avevamo fatto -sottolinea- era quello di avere la possibilità di usufruire fi un’accoglienza il più possibile diffusa sui territori della regione stessa. Gli arrivi dei minori sono 4-5 a notte. Bisogna investire sul sistema Sai, che non riguarda solo i minori ma pure gli adulti: sono molto contraria alla proposta di limitare l’accesso ai Sai, ad esempio ai richiedenti asilo”.

L’assessore Funaro ha poi spiegato: “Si parla di minori che sono adolescenti, fase particolarmente delicata, e di minori complicati, con i quali anche gli operatori fanno uno sforzo immenso”.

Lo strumento principe, conclude, è il sistema Sai, “su cui bisogna investire in maniera molto forte, è l’unico percorso strutturato che c’è per creare inclusione e opportunità”.

Foto di repertorio