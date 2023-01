Firenze – Arriveranno entro lunedì prossimo al porto di Marina di Carrara e verranno sistemati al polo fieristico. “Entro lunedì arriveranno al porto di Marina di Carrara poco meno di cento migranti, tra i quali una trentina di minorenni”, ha confermato stamattina ai giornalisti, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Abbiamo saputo ieri con la telefonata del prefetto di Marina di Carrara della richiesta attraverso il ministero della necessità del porto della stessa località per l’accoglienza” del gruppo di migranti a bordo della Ocean Viking. Da qui, la subitanea decisione di di mobilitare la Protezione civile regionale “perché predisponga per una loro prima accoglienza presso Carrara Fiere, che è perfettamente in grado di ospitarli per alcune ore, in attesa che siano espletate le procedure che consentiranno di indirizzarli poi verso le altre destinazioni previste dal Ministero – continua Giani – ci siamo adoperati per rispondere al meglio alla richiesta di collaborazione che ci è giunta dalla Prefettura di Massa-Carrara, con la quale siamo in costante contatto e con cui ci muoviamo in pieno accordo”. Giani ha infine sottolineato come la Regione Toscana sia considerata, a livello nazionale, un esempio di efficienza e di accoglienza dei migranti.Il polo fieristico è già stato utilizzato durante il periodo delle vaccinazioni anti Covid.