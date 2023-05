Firenze – Troppi migranti in arrivo e la situazione tende a peggiorare, in particolare a Firenze, dove il sindaco Dario Nardella lancia l’allarme, ipotizzando anche scenari di tendopoli “come a Bologna”. Fatto sta che la questione migranti, a seguito anche delle novità introdotte dal governo Meloni, rischia di sbandare e andare fuori controllo. Ne sono riprova i numeri, che rischiano di far saltare il sistema: in Toscana, a partire dall’inizio del 2023, sono stati fatti arrivare più di mille profughi. L’assorbimento delle persone che arrivano è pregiudicato anche dalla poca distanza temporale fra un arrivo e l’altro, dal momento che in media in Regione giungono in un centinaio a distanza di pochi giorni, spartiti fra province. In quella fiorentina, ai 1780 migranti già presenti nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) se ne aggiungono un’altra trentina. Altri 378 si trovano nel circuito del Sai (sistema di accoglienza e integrazione), fra minori e adulti. Ma non è finita, perché ci sono anche, come reso noto da mesi dall’assessora comunale Sara Funaro, altri 400 minori non accompagnati direttamente in carico a Palazzo Vecchio.

L’allarme è stato lanciato ieri dal sindaco: “La gestione dei migranti in arrivo in città sta diventando insostenibile, ringrazio la prefettura per il grande sforzo che sta facendo per trovare le soluzioni, tuttavia le strutture presenti in città e nell’area metropolitana sono sature”.

Ai problemi numerici si aggiungono anche quelli tecnico-organizzativi legati alla macchina dell’accoglienza, come spiega Nardella, dal momento che “i gestori non hanno possibilità di assumere nuovo personale anche perché le condizioni contrattuali per la gestione delle strutture sono inadeguate e il sistema di accoglienza Cas comporta molti problemi. Ho sentito il commissario nazionale Valerio Valenti per concederci il tempo necessario a individuare nuove strutture. Servono più risorse economiche e più strutture, se vogliamo sventare il rischio di avere le tende anche a Firenze come già successo a Bologna”.

Da parte dell’assessora Funaro, insieme a un sentito ringraziamento al lavoro incessante e insostituibile della Prefettura, ginge anche una precisazione sulla situazione concreta: “Gli arrivi continui a fronte di un sistema saturo, fa emergere che non si può gestire così il fenomeno. Quando si fanno le ripartizioni bisogna considerare anche quanti migranti già sono ospitati nelle singole regioni, sia nei Cas che nei Sai, oltre ai minori non accompagnati e alle risorse a disposizione. Soprattutto – sottolinea – bisogna ragionare in modo strutturale non emergenziale”.