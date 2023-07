Scandicci – Il Teatro Studio Krypton presenta Migrazioni digitali progetto che mette in connessione l’arte performativa che si affida al corpo e alla sua capacità di agire in uno spazio fisico e l‘arte digitale che punta a ricreare un livello emozionale e sensoriale attraverso strumenti tecnologici apparentemente freddi e inespressivi.

Migrazioni digitali include le performance BodyScaping/Architetture Dinamiche per il Corpo e Peaceful Places, ed una video installazione. Tre i luoghi in cui vengono presentati i lavori in calendario: Villa Favard e Rifugio Digitale a Firenze e Castello dell’Acciaiolo a Scandicci.

BodyScaping/Architetture Dinamiche per il Corpo è una performance ideata ed interpretata da Massimo Bevilacqua. Suono, sistemi interattivi e live electronics sono a cura dei giovani musicisti Piero Bindi, Irene Fortunato, Lorenzo Milani e Simone Pistolesi. La prima andrà in scena a Villa Favard, Via di Rocca Tedalda, 451, l’11 luglio alle ore 21,15.

Il lavoro mixa performance, videoinstallazione e sound design in cui Massimo Bevilacqua sperimenta l’utilizzo di tecnologie interattive per creare una partitura drammaturgica in cui il corpo agisce per rileggere paesaggi urbani e naturali. Partendo da una riflessione sulla radice etimologica comune tra le parole “abito” e “abitare”, Bevilacqua si sofferma sulle abitudini e l’identità che la nostra “seconda pelle” comunica attraverso il suo linguaggio e come attraverso questa il nostro essere occupi gli spazi che abitiamo.

Il performer indossa un abito/scultura la cui superficie è esaltata dalla dinamicità delle elaborazioni visuali e, grazie ai sensori di movimento, attiva paesaggi sonori e narrazioni simboliche inusitate. Il corpo con la sua sovrastruttura si espande e si contrae grazie alle sollecitazioni percettive di suono, luce e immagine, dando vita ad un’architettura mutevole e in movimento. Il progetto sonoro e gli apparati tecnico-interattivi sono realizzati grazie alla collaborazione del Conservatorio Luigi Cherubini che ha permesso di coinvolgere quattro giovani musicisti del corso di Musiche Elettroniche e Nuove Tecnologie.

Il 14 luglio alle ore 18,30 al Rifugio Digitale, Via della Fornace, va in scena la replica della performance, a cui si aggiunge una video installazione di Massimo Bevilacqua ed Alessio Bianciardi, pensata per i 16 schermi del nuovo spazio espositivo fiorentino, nato dalle fondamenta di un antico tunnel antiaereo. La video installazione è generata attraverso quella che nella fotografia analogica viene definita tecnica della “doppia esposizione”. Il corpo in movimento diventa luogo che abbraccia il paesaggio e si confonde con esso dandogli nuove forme e nuovi ritmi. Visitabile fino al 16 luglio.

Per Open City 2023 il 18 luglio migra al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci, dove viene presentato nella sala conferenze dalle 20 alle 21. All’esterno nel pomario Margherita Landi e Agnese Lanza coinvolgono il pubblico con l’opera VR Peaceful places, dalle 19,30 alle 21,30.

Peaceful places è un’installazione partecipativa e inclusiva grazie a un uso della Realtà Virtuale diverso dal consueto, capace di ridefinire il rapporto tra pubblico e performer: una performance (dentro il visore) genera una performance (quella dei fruitori) che mostra gesti umani, naturali eppure profondamente sentiti. Un’esperienza di vicinanza, grazie a coppie reali e ai loro corpi e allo stesso tempo un’esperienza di assenza, di solitudine, perché il tocco e l’interazione sono solo immaginati.

Gli appuntamenti al Castello dell’Acciaolo sono realizzati con il contributo del Comune di Scandicci nell’ambito di Open City 2023. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero

I luoghi e gli orari di Migrazioni digitali

Villa Favard

Via di Rocca Tedalda, 451, 50136 Firenze ore 21,15

Rifugio Digitale

Via della Fornace, 41, 50125 Firenze

Inaugurazione 14 luglio ore 18,30

Videoinstallazione visitabile 15 e 16 luglio dalle ore 11 alle ore 20

Castello dell’Acciaiolo

Via Pantin, 63, 50018 Scandicci dalle 19,30 alle 21,30