Firenze – La Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio esprime in una nota la solidarietà a Italia Nostra, in seguito alle minacce nei confronti del presidente, il professor Leonardo Rombai, e di altri membri dell’associazione ambientalista, a causa del ricorso contro la realizzazione del Viola Park a Bagno a Ripoli. “La Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio, esprime piena solidarietà ed appoggio al prof. Leonardo Rombai, Presidente della sezione Toscana di Italia Nostra e a tutti i componenti della sezione stessa,​ fatti oggetto di insulti e minacce, a causa del ricorso Straordinario al Capo dello Stato, presentato dall’Associazione pochi giorni fa, contro la realizzazione del ” Viola park” di Bagno a Ripoli – si legge nella nota – Dalla sua fondazione, il segno distintivo di Italia Nostra, quello che ha costantemente ispirato il suo operato è stato il dare compimento all’art.9 della Costituzione: un agire per la difesa e la salvaguardia di quel Patrimonio Comune, costituito dall’ambiente, e dal complesso dei beni storici ed artistici che vi insistono e non vi è dubbio che anche il presente ricorso, contro una ” colata di cemento” su 20 ettari di terreno agricolo di pregio, e nonostante un contesto normativo, orientamenti e direttive ispirate alla tutela dell’ambiente, si sia reso necessario per riaffermare il rispetto della legge e la tutela dei beni Collettivi”.

Una netta presa di posizione contro le minacce di cui sono stati oggetto i componenti di Italia Nostra era stata esternata ieri sia dal sindaco della Città Metroplitana Dario Nardella che da quello di Bagno a Ripoli, Francesco Casini. Una nota di condanna era tata diramata anche dalla società viola.