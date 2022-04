Firenze – Cresce la griglia sulla città delle zone in cui non sono accettati ubriachi molesti, mani insistentemente protese a chiedere la carità, commercianti abusivi. Oltre naturalmente a parcheggiatori abusivi e ad autori di atti contrari alla pubblica decenza. Per tutti costoro, scatta il mini Daspo urbano, ovvero l’allontanamento per 48 ore dal luogo in cui vengono beccati, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa. Un misura plaudita dal centrodestra, che convince molti cittadini anche sull’onda emotiva degli ultimi episodi di cronaca (fra cui l’aggressione alle Cascine di un settantenne) che vede perplessità forti provenire solo dalla sinistra. Un provvedimento che di fatto ha il significato di “spostare” il “molesto”, in un posto dove è meno “molesto”. Interessante equazione fra luoghi cittadini epurati e luoghi dove invece il “molesto” dà meno noia. Un piccolo nodo che converrebbe senz’altro indagare.

Intanto, ieri in consiglio comunale, fra il tripudio di destre e maggioranza di centro, sono nati ventiquattro nuovi luoghi da sottoporre a maggiore tutela con provvedimenti di allontanamento, destinati a chi non rispetta le regole. Si tratta della delibera con le modifiche al regolamento di Polizia urbana che aggiunge un comma al regolamento di Polizia Urbana per la maggiore fruibilità degli spazi pubblici e la maggiore vivibilità in determinate aree ‘sensibili’ selezionate in base alle indicazioni della Polizia Municipale, dei tavoli della legalità e dei presidenti di Quartiere. In questo modo oltre alla sanzione già prevista, si aggiunge la possibilità di disporre provvedimenti di allontanamento per 48 ore se vengono commesse azioni che impediscano la normale fruizione di spazi pubblici nelle nuove aree specificate nel regolamento – ad esempio, per ubriachezza molesta, atti contrari alla pubblica decenza, commercio abusivo o parcheggiatori abusivi.

In realtà, il mini daspo è già in funzione a livello nazionale e riguarda chi mette in atto comportamenti che impediscono l’accesso e la fruibilità di aree interne alle infrastrutture e e alle loro pertinenze. La sanzione prevista è fra i 100 e i 300 euro, cui viene aggiunto l’ordine di allontanamento dal luogo in cui si è commesso il fatto. Se venisse non rispettato l’ordine di allontanamento dal luogo in cui si è commesso il fatto (ordine che deve essere scritto dall’agente che ha compiuto l’accertamento, della durata di 48 ore a partire dalla notifica scritta, e contestualmente comunicato al questore) ma anche in caso di reiterazione della condotta, sarà affidata la questore la valutazione se fare scattare il “Daspo urbano”.

Ecco tutte le aree a Firenze dove sarà possibile applicare il “mini” Daspo comunale: