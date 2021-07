Firenze – Un viaggio in Mini da Firenze a Capo Nord all’insegna della solidarietà e della speranza. L’iconica auto è la protagonista del progetto sociale “A Mini Grand Tour”, promosso dal Mini Owners Club Italia e presentato questa mattina a Palazzo Vecchio. Erano presenti l’assessore allo sport Cosimo Guccione, l’assessore al welfare Sara Funaro, Francesco Marziali, presidente Mini Owners Club e Vincenzo Lucchetti, presidente Fondazione Solidarietà Caritas Firenze.

Due equipaggi, una Mini classica e una Mini moderna, saranno impegnate in un viaggio da Firenze alla Norvegia e faranno tappa in varie città significative per gli appassionati della community Mini, del mondo heritage e motorsport. La partenza è prevista per il 15 luglio e il viaggio avrà una durata di due settimane con il rientro a Firenze previsto per il 30 luglio. Il viaggio, che potrà essere seguito online e offline, sia sui social che sui canali dei partner, avrà l’obiettivo attraverso una raccolta fondi internazionale e la collaborazione con Fondazione Solidarietà Caritas onlus di Firenze, di donare un pasto a chi vive in condizioni di disagio sociale.

Il crowdfunding partirà il 30 luglio e continuerà fino a domenica 8 agosto. Grazie alla rete capillare di appassionati presenti in ogni parte del mondo il supporto arriverà dall’Europa al Giappone, dall’America al Brasile. Ad ogni tappa, inoltre, saranno regalati dei semi di alberi per far sì il progetto dia anche un forte messaggio ecologico e di rispetto della natura.