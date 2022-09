Firenze – Indagini in corso, per risalire all’identità dei due aggressori che venerdì sera hanno bloccato un ragazzo di 17 anni, di origine albanese, ospitato in un centro in via delle Panche, dove è affiancato da tutori italiani, a scopo di rapina e lo hanno accoltellato a una gamba e al torace. Secondo la polizia, che segue il caso, il ragazzo, di ritorno da una passeggiata nel centro della città venerdì sera, è stato affrontato da due sconosciuti in una strada del quartiere di Rifredi. L’aggressione sarebbe avvenuta fra la fermata del tram dove era sceso e il centro di accoglienza per minori di via delle Panche.

I due lo hanno aggredito per impossessarsi del portafoglio con pochi contanti e altri effetti personali. Il ragazzo pur sangonando è riuscito a raggiungere il centro per minori, dove gli operatori hanno chiamato il 118. Portato al pronto soccorso di Careggi, la polizia, avvisata, lo ha interrogato avvalendosi dell’aiuto di un interprete. Infatti, il minore è giunto da pochi giorni a Firenze e parla solo albanese.