Firenze – Si chiamano Assistenti all’autonomia e alla comunicazione, ma sono ben conosciuti in Toscana dalle famiglie come educatori scolastici di sostegno a ragazzi e studenti disabili. Insieme alle famiglie di bambini e ragazzi disabili, fanno parte del Movimento Nazionale conosciuto con l’acronimo Misaac. Domani metteranno in atto un flash mob a Firenze, in piazza Duomo, alle 16, per sostenere il Disegno di legge a favore dell’Internalizzazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, denominati diversamente da Regione a Regione, il DDL 236/2022. “Lavoriamo per gli enti locali, per lo più cooperative – spiegano gli operatori in una nota – Siamo iperqualificati e nonostante questo inquadrati in categorie inferiori e NON PAGATI nei mesi estivi (zero stipendio). Molti di noi non vengono pagati quando il bambino a scuola si assente per più di un giorno. Questo succede anche in tanti Comuni Toscani!. Lavoriamo a scuola in ogni ordine e grado e la nostra funzione è OBBLIGATORIA per LEGGE 104/1992 COMMA 3”.

“I bambini disabili in alcune Comuni d’Italia non hanno l’assistenza oppure hanno 2 ore di assistenza continua la nota – tutto questo è inconcepibile perché si lede anche il diritto del bambino disabile. Gli enti locali non sono più in grado di poter svolgere il Servizio. Chiediamo di essere internalizzati al MIUR come è giusto che sia per i bambini, che per noi e le famiglie”.