Pistoia – Allo stesso modo in cui si prende cura delle persone – siano queste i volontari o i pazienti che assiste – la Misericordia di Pistoia riesce a rendere i propri spazi confortevoli, ambienti in cui si sta volentieri perché l’attesa è sempre accompagnata dalla piacevolezza con cui si è accolti.

Ancor di più il discorso vale per il verde delle aree esterne, compreso il giardino con i giochi dove i bambini trascorrono il proprio tempo a condividere con i coetanei i giochi e il sole: nelle belle giornate capita di passare da là e sentire le loro grida gioiose mentre corrono e si divertono, lontani da ogni pericolo. Un luogo ideale, quindi, per loro e per gli adulti che li accompagnano, e che insieme a loro partecipano a quelli che una volta erano “rituali” comuni: dialogare, ridere, correre…

Sono molti gli elementi caratterizzanti l’attuale stile di vita ad avere rotto l’incantesimo del co-esistere fra umani, non ultima la pandemia, che ha certamente dato il colpo di grazia alle regole di convivenza, modificando radicalmente le modalità del concepire e – di conseguenza – condividere la socialità.

In questa ottica diventa ancor più significativo il modo in cui la Misericordia di Pistoia con le sue sezioni e le ANPAS Zona Pistoiese hanno scelto di ricordare la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus”, istituita nel 2021: l’occasione porterà il giardino del Parco della Vergine ad arricchirsi di due alberi, decisamente particolari. O, più precisamente, due alberi ai quali è affidato un messaggio particolare.

Saranno, infatti, piantumati per ricordare due realtà legate al Covid: uno – un salice – dedicato ai tanti che sono morti in un letto di terapia intensiva, senza avere con sé il conforto di un familiare. L’altro – una quercia – rivolto all’impegno dei tanti sanitari che, oltre a curare i pazienti nel corpo, hanno fatto il possibile per alleviare pure le loro sofferenze morali, fosse anche con un semplice sorriso.

Questo il compito affidato ai due alberi, mantenere vivo un ricordo doloroso, accarezzando però con i loro rami il futuro, rappresentato dalle grida gioiose di bambini che crescono forti: i loro rami proteggeranno fiduciosi le prospettive di come potrà essere il domani.

Misericordia Pistoia e sezioni insieme ad ANPAS Zona Pistoiese invitano tutti i cittadini alla cerimonia della piantumazione: sabato 18 marzo alle ore 10,30 presso il Parco della Vergine (via Bonellina, Pistoia).