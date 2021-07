Firenze – Riparte Pitti, o meglio, come precisa Raffaello Napoleone, “non è una ripartenza perché è successo qualcosa e non si torna a prima”. Così, il logo 100 di Francesco Dondina domina ovunque nel suo significato diritto e rovesciato, da anno zero all’uno. 338 espositori, nuove idee, nuovo approccio, dal green al mondo che cambia l’impressione è l’inizio di una nuova era anche per l’appuntamento più cassico della grande Moda.

Foto: Luca Grillandini